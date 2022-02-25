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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 19:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
11 - 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
2021 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 23 Mart 2022 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004803


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Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,20  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,16  
B. Petrol 93,73 93,73 -1,69  
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