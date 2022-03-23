***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2022 18:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
11 - 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
* 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,
* 2021 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
* 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
* 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
* 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012490
BIST