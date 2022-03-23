***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.11 - 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,* 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,* 2021 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,* 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması,* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,* 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıoyçokluğu ile kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca* 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.* 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012490BIST