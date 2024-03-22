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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2024 16:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 22.03.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2023 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni
EK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
* 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,
* 2023 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,
* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,
* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
* 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,
* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
* 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca
* 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
* 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2023 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261519


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