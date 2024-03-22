***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 29.02.2024Genel Kurul Tarihi 22.03.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2023 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan MetniEK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,* 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,* 2023 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması,* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,* 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması,* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,* 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıoyçokluğu ile kabul edilmiştir.Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca* 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.* 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 2023 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261519BIST