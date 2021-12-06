***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
06.12.2021 16:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981196
BIST
16:361.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
16:3613,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0946
|Açılış
|: 13,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
16:3615,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0776
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
16:36789,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,31
|Açılış
|: 789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EGEEN
|1.886,50
|253.735.109
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.069.994
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.815.509
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|187.656
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.319.782
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|63.796.108
|% -9,97
|
|NUGYO
|6,87
|168.968.684
|% -9,96
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|GARAN
|11,83
|2.383.924.329
|% 1,46
|
|SISE
|13,36
|1.396.642.026
|% 0,83
|
|THYAO
|18,40
|1.223.359.542
|% -0,70
|
|PETKM
|8,37
|1.138.301.436
|% 2,07
|
|KRDMD
|9,33
|1.070.930.611
|% 0,00
|
|TSKB
|1,62
|516.668.237
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,51
|939.696.980
|% 2,03
|
|ODAS
|1,67
|354.444.002
|% 2,45
|
|GARAN
|11,83
|2.383.924.329
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,23
|224.859.442
|% 1,65
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8067
|13,8132
|% 0,69
|
|Euro
|15,5977
|15,6138
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,2365
|18,3279
|% 0,70
|
|Frank
|14,8939
|14,9836
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6673
|3,6857
|% 0,59
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,87
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,88
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|4,00
|
|Tam
|5.195
|5.324
|5,29
|
|Yarım
|2.511
|2.576
|2,56
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|1,97
|