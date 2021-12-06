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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

06.12.2021 16:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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İçtüzük Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981199


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Altın Gr. 789 790 3,06  
Cumhuriyet 5.226 5.305 8,00  
Tam 5.202 5.332 12,79  
Yarım 2.514 2.579 6,18  
Çeyrek 1.261 1.290 3,09  
Gümüş.Ons 22,32 22,34 -0,22  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,96 71,96 2,08  
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