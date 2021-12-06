***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
06.12.2021 16:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981199
BIST
16:361.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
16:3613,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0796
|Açılış
|: 13,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
16:3615,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0743
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
16:36789,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,06
|Açılış
|: 789,59
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ACSEL
|22,66
|16.820.041
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|253.757.747
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.069.994
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|187.656
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.319.782
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|63.816.122
|% -9,97
|
|NUGYO
|6,87
|169.170.456
|% -9,96
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.388.029.108
|% 1,54
|
|SISE
|13,36
|1.417.753.057
|% 0,83
|
|THYAO
|18,40
|1.236.849.277
|% -0,70
|
|PETKM
|8,38
|1.142.650.909
|% 2,20
|
|KRDMD
|9,32
|1.071.481.700
|% -0,11
|
|TSKB
|1,63
|526.594.883
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,51
|939.713.465
|% 2,03
|
|ODAS
|1,67
|355.004.497
|% 2,45
|
|GARAN
|11,84
|2.388.029.108
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|224.882.627
|% 1,65
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|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7945
|13,7982
|% 0,58
|
|Euro
|15,5905
|15,6105
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,2346
|18,3261
|% 0,69
|
|Frank
|14,8994
|14,9892
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6671
|3,6855
|% 0,58
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,22
|
|Altın Gr.
|789
|790
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.226
|5.305
|8,00
|
|Tam
|5.202
|5.332
|12,79
|
|Yarım
|2.514
|2.579
|6,18
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,96
|71,96
|2,08
|