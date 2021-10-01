***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
01.10.2021 10:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966028
BIST
12:111.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:118,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:1110,2766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:11499,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,01
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:09
|KARYE
|17,50
|125.773.074
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|KIMMR
|3,46
|194.523.989
|% 7,79
|
|AVOD
|5,53
|21.927.486
|% 6,96
|
|RALYH
|5,29
|146.004
|% -9,88
|
|BIOEN
|30,16
|96.355.520
|% -8,94
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|SUMAS
|84,10
|8.158
|% -4,86
|
|OYLUM
|8,96
|29.090.186
|% -4,07
|
|KIMMR
|3,46
|194.523.989
|% 7,79
|
|MAREN
|8,36
|158.178.910
|% 0,60
|
|KARYE
|17,50
|125.773.074
|% 9,99
|
|EDATA
|11,21
|118.160.009
|% 1,08
|
|VBTYZ
|21,92
|104.907.301
|% 5,69
|
|KIMMR
|3,46
|194.523.989
|% 7,79
|
|ODAS
|1,38
|44.032.940
|% 0,73
|
|MAREN
|8,36
|158.178.910
|% 0,60
|
|EDATA
|11,21
|118.160.009
|% 1,08
|
|KARYE
|17,50
|125.773.074
|% 9,99
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8528
|8,8547
|% -0,38
|
|Euro
|10,2498
|10,2766
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9094
|11,9691
|% -0,18
|
|Frank
|9,4729
|9,5299
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3559
|2,3677
|% -0,20
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-2,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|4,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|6,42
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,11
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,53
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23FRIGO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 21.12 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 625 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, VESTL, TCELL
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ARCLK, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 67 kaybederek (% -0.54 ) 1, 227
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, AGYO, GARFA, KARYE