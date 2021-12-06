***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
06.12.2021 13:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981129
BIST
14:531.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:5313,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0493
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:5315,5618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0256
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:53788,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,70
|Açılış
|: 788,23
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:53
|RNPOL
|10,89
|166.051
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.430.697
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.314.856
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.015.764
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,62
|52.258.130
|% -9,50
|
|MIATK
|32,22
|227.100.378
|% -8,47
|
|GARAN
|11,85
|2.106.316.478
|% 1,63
|
|THYAO
|18,61
|961.379.416
|% 0,43
|
|PETKM
|8,49
|891.231.815
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,53
|854.006.075
|% 2,62
|
|SISE
|13,16
|811.361.436
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.891.877
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|854.006.075
|% 2,62
|
|GARAN
|11,85
|2.106.316.478
|% 1,63
|
|ODAS
|1,66
|282.535.636
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,21
|179.953.135
|% 0,00
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7591
|13,7679
|% 0,36
|
|Euro
|15,5405
|15,5618
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,2390
|18,3305
|% 0,72
|
|Frank
|14,8804
|14,9701
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6617
|3,6801
|% 0,43
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,29
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,96
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.185
|5.315
|-4,48
|
|Yarım
|2.506
|2.571
|-2,17
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|1,93
|
Seans Raporu
14:53
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15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 78 artarak (% 0.34 ) 1, 695
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15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, YBTAS, PKENT, ORCAY, ACSEL, EGEPO, PCILT, PRKAB, QNBFB, RAYSG
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15:08
YONGA, BFREN, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:08
MIATK, NUGYO, BJKAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:08GARFA
Yüzde 6.30 oranında artışla 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 289 adet işlem