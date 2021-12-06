***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
06.12.2021 13:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981132
BIST
13:251.918
En Yüksek
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|: 1.917
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En Düşük
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13:2513,7774
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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13,8712
En Düşük
13,6673
13:2515,6041
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,4431
13:25786,95
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|Açılış
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795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:25
|RAYSG
|14,96
|3.821.359
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|147.494
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.358.040
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.226.188
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.473.064
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
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|KTSKR
|32,60
|240.656.084
|% -8,73
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|EDATA
|13,95
|25.191.018
|% -7,31
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|GARAN
|11,85
|1.735.047.408
|% 1,63
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|THYAO
|18,64
|797.223.849
|% 0,59
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|YKBNK
|3,52
|722.630.146
|% 2,33
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|SISE
|13,18
|701.834.336
|% -0,53
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|PETKM
|8,39
|617.518.218
|% 2,32
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|YKBNK
|3,52
|722.630.146
|% 2,33
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|TSKB
|1,61
|322.164.953
|% 1,26
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|ODAS
|1,65
|256.734.829
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.735.047.408
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,23
|157.443.357
|% 1,65
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|13:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7757
|13,7774
|% 0,43
|
|Euro
|15,5622
|15,6041
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,1694
|18,2606
|% 0,33
|
|Frank
|14,8546
|14,9441
|% -0,20
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|Riyal
|3,6532
|3,6715
|% 0,20
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|13:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,30
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|Altın Gr.
|787
|787
|0,48
|
|Cumhuriyet
|5.204
|5.282
|-15,00
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|Tam
|5.178
|5.307
|-12,26
|
|Yarım
|2.502
|2.567
|-5,94
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|-2,97
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,10
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|B. Petrol
|71,44
|71,44
|1,56
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