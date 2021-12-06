***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
06.12.2021 14:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981154
BIST
14:131.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1313,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0636
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1315,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0424
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:13789,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,67
|Açılış
|: 788,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:13
|RAYSG
|14,96
|4.006.922
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.853.977
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|156.620
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,69
|39.052.077
|% -9,04
|
|KTSKR
|32,64
|265.784.780
|% -8,62
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|THYAO
|18,54
|902.163.620
|% 0,05
|
|PETKM
|8,46
|817.892.029
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|SISE
|13,14
|776.841.401
|% -0,83
|
|TSKB
|1,63
|479.455.443
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|802.058.023
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|275.052.490
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.947.039.147
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.297.906
|% 0,83
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7767
|13,7822
|% 0,46
|
|Euro
|15,5661
|15,5786
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2188
|18,3101
|% 0,61
|
|Frank
|14,8887
|14,9784
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6612
|3,6796
|% 0,42
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.190
|5.320
|0,97
|
|Yarım
|2.509
|2.573
|0,47
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,71
|