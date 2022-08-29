***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
29.08.2022 16:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058883
BIST
17:163.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 25,88
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:1618,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:1618,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1184
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:161.020,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.020,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ADEL
|33,54
|39.274.770
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.170.499
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.218.112
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.958.938.051
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.645.903
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.649.801
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.521.711
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.585.502
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,65
|5.503.562.584
|% 4,20
|
|THYAO
|70,30
|5.351.899.140
|% 0,86
|
|YKBNK
|6,98
|3.522.439.172
|% -0,29
|
|HALKB
|7,78
|3.172.720.828
|% 9,12
|
|GARAN
|24,78
|3.066.709.194
|% -0,88
|
|YKBNK
|6,98
|3.522.439.172
|% -0,29
|
|HALKB
|7,78
|3.172.720.828
|% 9,12
|
|PETKM
|13,65
|5.503.562.584
|% 4,20
|
|ISCTR
|7,96
|2.678.763.668
|% 2,98
|
|EKGYO
|3,97
|1.299.072.052
|% 0,25
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1828
|18,1902
|% 0,14
|
|Euro
|18,2125
|18,2157
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2818
|21,3885
|% 0,10
|
|Frank
|18,7382
|18,8511
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.828
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.327
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,15
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31DOGUB
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 054 adet işlem
-
17:30HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 424, 411, 032 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 96 artarak (% 0.82 ) 2, 820
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADEL, NTGAZ, DYOBY, VAKBN, DOGUB
-
17:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, SILVR, BRKO, MTRKS, ANELE