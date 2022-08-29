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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

29.08.2022 16:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Altın Ons 1.744 1.744 5,88  
Altın Gr. 1.018 1.018 2,48  
Cumhuriyet 6.797 6.900 15,00  
Tam 6.828 6.882 -49,00  
Yarım 3.327 3.365 -24,00  
Çeyrek 1.669 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 -0,05  
Gümüş Gr. 10,98 11,00 -0,06  
B. Petrol 101 101 2,15  
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