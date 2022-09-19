***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
19.09.2022 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063946
BIST
14:423.332
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -45,57
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.330
14:4218,2974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2974
En Düşük
18,2293
14:4218,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
14:42977,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,70
|Açılış
|: 977,78
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler14:42
|SMRTG
|45,98
|99.969.312
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.496.306
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|104.785.095
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|24.233.653
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.619.250
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,95
|135.320.609
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.527.417
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|114.974.131
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.309.407
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|5.900.571
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.399.021.467
|% -1,89
|
|GARAN
|20,30
|3.232.416.297
|% -6,80
|
|HALKB
|9,08
|2.371.205.220
|% -8,65
|
|YKBNK
|7,28
|2.301.437.593
|% -0,68
|
|ASELS
|32,52
|2.169.850.364
|% -3,79
|
|EKGYO
|4,45
|2.063.028.493
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,28
|2.301.437.593
|% -0,68
|
|AKBNK
|11,96
|3.399.021.467
|% -1,89
|
|HALKB
|9,08
|2.371.205.220
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,49
|1.789.799.801
|% -3,08
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2846
|18,2974
|% 0,23
|
|Euro
|18,2789
|18,3030
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7614
|20,8655
|% -0,12
|
|Frank
|18,8602
|18,9738
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8504
|4,8747
|% 0,14
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,32
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-35,00
|
|Tam
|6.660
|6.744
|32,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|3,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|89,05
|89,05
|-2,30
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57IHLAS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 530, 112 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 08 kaybederek (% -1.39 ) 3, 617
-
14:54XU100
Endeks 3, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 36, 143.00 milyon TL de
-
14:52GRNYO
Yüzde -9.45 oranında düşüşle 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 772 adet işlem
-
14:51SKBNK
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 054 adet işlem