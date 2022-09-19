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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

19.09.2022 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063946


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Tam 6.660 6.744 32,00  
Yarım 3.245 3.284 3,00  
Çeyrek 1.628 1.643 2,00  
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Gümüş Gr. 11,37 11,39 -0,14  
B. Petrol 89,05 89,05 -2,30  
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