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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

24.05.2023 21:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153600


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Tam 9.359 9.616 -12,47  
Yarım 4.603 4.725 -76,00  
Çeyrek 2.295 2.355 -31,00  
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Gümüş Gr. 14,75 14,77 -0,20  
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