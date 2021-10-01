***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 10:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966025
BIST
12:421.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,43
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:428,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:4210,2702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:42499,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,81
|Açılış
|: 500,04
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:42
|GARFA
|12,87
|4.496.906
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.797.019
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.537.361
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|156.787.794
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,90
|34.937.611
|% -8,04
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|OYLUM
|8,69
|31.044.592
|% -6,96
|
|GARAN
|9,22
|590.669.872
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|555.440.920
|% 0,73
|
|THYAO
|13,87
|383.306.304
|% -0,57
|
|MAREN
|8,78
|383.005.121
|% 5,66
|
|YKBNK
|2,38
|292.852.509
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.852.509
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,45
|244.256.840
|% 7,48
|
|SISE
|8,25
|555.440.920
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|590.669.872
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|62.429.180
|% 0,73
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8556
|8,8598
|% -0,32
|
|Euro
|10,2642
|10,2702
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9095
|11,9692
|% -0,18
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3541
|2,3659
|% -0,28
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,68
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|8,61
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,17
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,39
|