***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.12.2021 16:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981190
BIST
17:301.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:3013,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0735
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:3015,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0426
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:30787,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,74
|Açılış
|: 787,27
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RNPOL
|10,89
|192.938
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.077.025
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.508.574
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.884.803
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.407.986
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|353.151.305
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|63.984.765
|% -9,97
|
|GARAN
|11,84
|2.532.186.263
|% 1,54
|
|SISE
|13,44
|2.442.203.287
|% 1,43
|
|THYAO
|18,60
|1.436.115.993
|% 0,38
|
|PETKM
|8,44
|1.215.829.352
|% 2,93
|
|KRDMD
|9,35
|1.159.133.367
|% 0,21
|
|TSKB
|1,63
|582.284.852
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|983.802.172
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|404.081.714
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.532.186.263
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|226.048.884
|% 1,65
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7825
|13,7921
|% 0,54
|
|Euro
|15,5612
|15,5788
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2448
|18,3363
|% 0,75
|
|Frank
|14,9027
|14,9925
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6680
|3,6864
|% 0,61
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,12
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,90
|71,90
|2,02
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41ARSAN
Yüzde 4.21 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 312, 313 adet işlem
-
17:40OSMEN
Yüzde 6.80 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 137 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, FROTO, SASA
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 85 artarak (% 0.82 ) 1, 703
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, EGEEN, TUREX, QNBFL, EGEPO, ORMA, KUTPO, QNBFB, PKENT, PRKAB