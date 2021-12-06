***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.12.2021 16:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981191
BIST
17:291.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,41
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:2913,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0637
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:2915,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0384
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:29788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,98
|Açılış
|: 788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RNPOL
|10,89
|192.938
|% 10,00
|
|IHAAS
|7,38
|25.959.368
|% 9,99
|
|PCILT
|13,89
|2.385.746
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,02
|66.091.305
|% 9,95
|
|TUREX
|17,14
|49.929.569
|% 9,94
|
|MIATK
|31,68
|274.407.986
|% -10,00
|
|KTSKR
|32,16
|353.151.305
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|63.984.765
|% -9,97
|
|ATATP
|59,85
|13.180.201
|% -5,60
|
|ISKPL
|5,50
|129.160.529
|% -2,31
|
|MIATK
|31,68
|274.407.986
|% -10,00
|
|TEZOL
|15,90
|125.919.068
|% -0,50
|
|MOBTL
|1,75
|114.428.127
|% 2,94
|
|ARASE
|102,70
|106.652.783
|% 9,66
|
|MAGEN
|10,13
|85.565.917
|% 3,05
|
|MOBTL
|1,75
|114.428.127
|% 2,94
|
|HEDEF
|3,96
|45.126.857
|% 2,86
|
|MAGEN
|10,13
|85.565.917
|% 3,05
|
|MIATK
|31,68
|274.407.986
|% -10,00
|
|ULUFA
|2,47
|19.595.536
|% -0,80
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7807
|13,7823
|% 0,46
|
|Euro
|15,5567
|15,5746
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,2365
|18,3279
|% 0,70
|
|Frank
|14,8981
|14,9878
|% 0,09
|
|Riyal
|3,6665
|3,6849
|% 0,56
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,89
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|1,97
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43XU100
Endeks 1, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 27, 294.00 milyon TL de
-
17:43AKBNK
Yüzde 4.07 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 026, 863 adet işlem
-
17:41ARSAN
Yüzde 4.21 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 312, 313 adet işlem
-
17:40OSMEN
Yüzde 6.80 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 137 adet işlem
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17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, FROTO, SASA