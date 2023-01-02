***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 11:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091995
BIST
14:315.635
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 126,22
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:3118,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:3120,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:311.099,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:31
|EGEEN
|6.812,30
|594.411.397
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.099.014
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.725.372
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|230.072.091
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,16
|5.157.945.033
|% 2,18
|
|THYAO
|144,80
|4.508.314.474
|% 2,77
|
|EKGYO
|9,17
|3.657.611.668
|% 5,04
|
|ASELS
|63,50
|3.345.085.669
|% 2,17
|
|TCELL
|40,20
|3.266.614.316
|% 6,12
|
|EKGYO
|9,17
|3.657.611.668
|% 5,04
|
|DOHOL
|11,03
|1.786.479.657
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,04
|1.984.830.029
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,15
|1.990.067.326
|% 2,98
|
|AKFGY
|5,67
|732.283.822
|% 7,39
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7207
|18,7233
|% 0,12
|
|Euro
|20,0014
|20,0372
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4977
|22,6105
|% -0,19
|
|Frank
|20,1820
|20,3036
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.439
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.602
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 3 artarak (% 2.39 ) 4, 977
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, CMBTN, BFREN, MEPET, KONYA, EGEEN, ULUSE, SAMAT, POLTK, BEYAZ
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14:46
YYAPI, GARFA, EYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:46
RYGYO, BRKVY, PRDGS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:46BMSTL
Yüzde 8.19 oranında artışla 40.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 827, 285 adet işlem