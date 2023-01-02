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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2023 11:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091997


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Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.098 1.099 2,66  
Cumhuriyet 7.405 7.517 36,00  
Tam 7.443 7.503 70,00  
Yarım 3.604 3.667 34,00  
Çeyrek 1.808 1.834 18,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,06  
Gümüş Gr. 14,42 14,46 0,06  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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