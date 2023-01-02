***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 11:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092001
BIST
13:035.634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 124,71
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:0318,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:0320,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:031.099,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.099,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ULUSE
|258,50
|29.702.577
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.240.272
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|6.128.155
|% 9,96
|
|SAMAT
|21,24
|85.007.891
|% 9,94
|
|PRDGS
|9,00
|224.256.003
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,77
|2.281.770
|% -8,51
|
|QNBFB
|49,42
|209.047
|% -7,63
|
|ULAS
|11,00
|2.070.599
|% -5,17
|
|EUYO
|4,57
|4.200.238
|% -4,59
|
|EKGYO
|8,96
|2.095.805.527
|% 2,63
|
|KOZAL
|576,00
|1.016.696.373
|% 1,95
|
|ENJSA
|37,80
|715.723.723
|% 4,83
|
|ODAS
|11,51
|612.838.999
|% 2,31
|
|PGSUS
|489,90
|566.347.682
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,95
|2.098.049.628
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,08
|1.670.328.377
|% 2,29
|
|ISCTR
|13,22
|1.758.169.460
|% 3,52
|
|DOHOL
|10,83
|1.211.326.788
|% 2,36
|
|EREGL
|42,16
|4.496.768.657
|% 2,18
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7188
|18,7205
|% 0,10
|
|Euro
|19,9981
|20,0361
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4923
|22,6051
|% -0,21
|
|Frank
|20,1733
|20,2948
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.397
|7.509
|28,00
|
|Tam
|7.432
|7.492
|59,00
|
|Yarım
|3.599
|3.659
|26,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.829
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|