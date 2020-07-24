***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 13:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861592
BIST
15:10118.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,63
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:106,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 43,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 43,3300
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:107,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:104,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,01
|Açılış
|: 4,99
|
|Önceki Kapanış
|: 4,98
|
5,03
En Düşük
4,93
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.305.868
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.469.195
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.211.101
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.865.807
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.104.280
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.366.661.037
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,85
|483.683.809
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|TSKB
|1,26
|131.525.643
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,97
|343.774.407
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7127
|8,7564
|% 0,26
|
|Frank
|7,3812
|7,4257
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.740
|16,00
|
|Tam
|2.799
|2.813
|18,40
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
|
Seans Raporu
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15:20TEKTU
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 165, 419 adet işlem
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15:19XU030
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Endeks 118, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 11, 950.00 milyon TL de
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15:15PENGD
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 856, 986 adet işlem
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15:14XU100
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