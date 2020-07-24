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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

24.07.2020 14:03
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861599


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 4,84 60.336.597 % 10,00  
EGEEN 797,50 157.485.145 % 10,00  
BFREN 887,80 21.967.904 % 10,00  
KENT 2.211,20 40.356.725 % 10,00  
DARDL 13,31 4.205.694 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7116 8,7553 % 0,25  
Frank 7,3800 7,4244 % 0,24  
Riyal 1,8206 1,8297 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 6,54  
Altın Gr. 417 417 1,78  
Cumhuriyet 2.717 2.740 16,00  
Tam 2.799 2.813 18,40  
Yarım 1.359 1.375 8,00  
Çeyrek 681 688 4,00  
Gümüş.Ons 22,62 22,67 0,04  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 0,01  
B. Petrol 43,41 43,41 0,08  
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