***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 14:03
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861599
BIST
15:18118.927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -104,46
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:186,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:187,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:18417,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,01
|Açılış
|: 417,23
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.336.597
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.485.145
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.967.904
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.356.725
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.246.189
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,53
|1.435.694.344
|% 3,65
|
|ASELS
|35,22
|1.370.632.616
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|792.046.875
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,38
|500.868.813
|% 3,30
|
|ALKIM
|14,85
|485.323.596
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,34
|792.046.875
|% 0,43
|
|SISE
|6,53
|1.435.694.344
|% 3,65
|
|TRKCM
|4,38
|500.868.813
|% 3,30
|
|TSKB
|1,26
|131.589.498
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,96
|347.172.464
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7116
|8,7553
|% 0,25
|
|Frank
|7,3800
|7,4244
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.740
|16,00
|
|Tam
|2.799
|2.813
|18,40
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
|