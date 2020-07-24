***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 14:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861605
BIST
15:42118.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -172,97
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:426,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:427,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:42417,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,35
|Açılış
|: 417,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.407.750
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.062
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.728.207
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.432.356
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.384.110.229
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,85
|492.103.227
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|TSKB
|1,26
|132.260.886
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|205.748.357
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3779
|7,4223
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,21
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.743
|19,00
|
|Tam
|2.802
|2.816
|21,50
|
|Yarım
|1.360
|1.377
|9,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,18
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