***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 14:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861610
BIST
14:25119.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 77,29
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
14:256,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
14:257,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
14:25416,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 416,96
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|54.218.834
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.632.316
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|39.514.258
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|156.841.562
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|13.932.552
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,57
|1.236.502.806
|% 4,29
|
|EKGYO
|2,34
|758.729.046
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,39
|458.162.315
|% 3,54
|
|SODA
|7,34
|376.475.569
|% 2,37
|
|THYAO
|11,80
|335.825.073
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|758.729.046
|% 0,43
|
|SISE
|6,57
|1.236.502.806
|% 4,29
|
|TRKCM
|4,39
|458.162.315
|% 3,54
|
|TSKB
|1,26
|103.492.509
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|145.924.251
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7069
|8,7506
|% 0,20
|
|Frank
|7,3735
|7,4179
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.739
|15,60
|
|Tam
|2.798
|2.813
|18,10
|
|Yarım
|1.358
|1.375
|7,90
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|0,29
|
Seans Raporu
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14:41DZGYO
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