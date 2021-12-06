***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.12.2021 13:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981130
BIST
14:581.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
14:5813,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 13,7650
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
14:5815,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
14:58788,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,31
|Açılış
|: 788,84
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:56
|RNPOL
|10,89
|167.172
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.016.228
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.430.697
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.314.856
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|52.696.845
|% -9,90
|
|MIATK
|32,08
|229.922.965
|% -8,86
|
|GARAN
|11,84
|2.124.231.472
|% 1,54
|
|THYAO
|18,60
|963.215.435
|% 0,38
|
|PETKM
|8,46
|916.497.465
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|896.693.032
|% 2,33
|
|SISE
|13,14
|814.639.392
|% -0,83
|
|TSKB
|1,64
|499.233.087
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|896.693.032
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|2.124.231.472
|% 1,54
|
|ODAS
|1,66
|283.235.732
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,21
|180.033.163
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7551
|13,7577
|% 0,29
|
|Euro
|15,5384
|15,5618
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,2414
|18,3329
|% 0,73
|
|Frank
|14,8760
|14,9656
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,41
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.321
|2,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|1,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|1,89
|