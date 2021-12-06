***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.12.2021 14:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981144
BIST
14:111.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1113,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0633
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1115,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:11788,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,19
|Açılış
|: 788,72
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:11
|RAYSG
|14,96
|3.991.738
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|156.620
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.847.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,62
|37.117.993
|% -9,50
|
|KTSKR
|32,70
|265.005.639
|% -8,45
|
|GARAN
|11,83
|1.886.627.014
|% 1,46
|
|THYAO
|18,54
|891.140.339
|% 0,05
|
|PETKM
|8,46
|800.069.127
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|780.891.718
|% 2,33
|
|SISE
|13,17
|765.595.979
|% -0,60
|
|TSKB
|1,63
|478.805.184
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|780.891.718
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|274.055.039
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|1.886.627.014
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,22
|161.072.570
|% 0,83
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7748
|13,7819
|% 0,46
|
|Euro
|15,5572
|15,5939
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,2179
|18,3092
|% 0,60
|
|Frank
|14,8847
|14,9744
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6610
|3,6794
|% 0,41
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,35
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,82
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.194
|5.324
|4,93
|
|Yarım
|2.511
|2.575
|2,38
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,78
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:25PRKAB
Yüzde 9.97 oranında artışla 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 540 adet işlem
-
14:24MAALT
Yüzde 8.41 oranında artışla 225.70 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 136 adet işlem
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SASA, FROTO
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.18 ) 1, 693
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, QNBFB, UFUK, RAYSG, YBTAS, ACSEL, ORMA, ORCAY, PEKGY, POLTK