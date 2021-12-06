***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.12.2021 14:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981150
BIST
14:041.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
14:0413,7778
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,6673
14:0415,6050
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
15,4431
14:04789,45
En Yüksek
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|Açılış
|: 789,35
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
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795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ACSEL
|22,66
|15.835.260
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.988.297
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|154.398
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.347.340
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,58
|263.548.826
|% -8,79
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
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|THYAO
|18,59
|866.933.888
|% 0,32
|
|PETKM
|8,47
|783.584.690
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|SISE
|13,18
|755.582.835
|% -0,53
|
|TSKB
|1,65
|470.404.687
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|272.166.873
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|159.925.509
|% 1,65
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7736
|13,7778
|% 0,43
|
|Euro
|15,5656
|15,6050
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2210
|18,3124
|% 0,62
|
|Frank
|14,8917
|14,9815
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% 0,45
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,57
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.216
|5.295
|-2,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,13
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,55
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
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