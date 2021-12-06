***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.12.2021 14:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981155
BIST
14:121.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
14:1213,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 13,7600
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
14:1215,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
14:12788,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,19
|Açılış
|: 788,72
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:12
|RAYSG
|14,96
|3.991.738
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|156.620
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.847.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,62
|37.117.993
|% -9,50
|
|KTSKR
|32,70
|265.005.639
|% -8,45
|
|GARAN
|11,83
|1.886.627.014
|% 1,46
|
|THYAO
|18,54
|891.140.339
|% 0,05
|
|PETKM
|8,46
|800.069.127
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|780.891.718
|% 2,33
|
|SISE
|13,17
|765.595.979
|% -0,60
|
|TSKB
|1,63
|478.805.184
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|780.891.718
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|274.055.039
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|1.886.627.014
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,22
|161.072.570
|% 0,83
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7728
|13,7761
|% 0,42
|
|Euro
|15,5672
|15,5816
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2179
|18,3092
|% 0,60
|
|Frank
|14,8847
|14,9744
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6610
|3,6794
|% 0,41
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,57
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.216
|5.295
|-2,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,13
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,55
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
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