***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.12.2021 14:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981161
BIST
17:211.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.926
En Düşük
1.899
17:2113,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0785
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:2115,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0580
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:21789,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,08
|Açılış
|: 789,61
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:20
|RNPOL
|10,89
|191.838
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.497.255
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.884.803
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.071.041
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.210.841
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|352.533.350
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|63.962.082
|% -9,97
|
|GARAN
|11,84
|2.487.281.067
|% 1,54
|
|SISE
|13,46
|2.392.697.226
|% 1,58
|
|THYAO
|18,50
|1.348.683.491
|% -0,16
|
|PETKM
|8,44
|1.209.309.481
|% 2,93
|
|KRDMD
|9,34
|1.150.230.296
|% 0,11
|
|TSKB
|1,63
|570.592.364
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|980.752.328
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|402.168.134
|% 1,84
|
|GARAN
|11,84
|2.487.281.067
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|225.681.833
|% 1,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7917
|13,7932
|% 0,54
|
|Euro
|15,5773
|15,5999
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2525
|18,3440
|% 0,79
|
|Frank
|14,9082
|14,9981
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6682
|3,6866
|% 0,61
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,18
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,82
|71,82
|1,94
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 62 artarak (% 1.01 ) 2, 069
-
17:33XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 26, 655.00 milyon TL de
-
17:33AYDEM
Yüzde 4.01 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 332, 142 adet işlem
-
17:32IHAAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 679, 288 adet işlem
-
17:31ARASE
Yüzde 9.66 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050, 410 adet işlem