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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

14.12.2021 09:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983032


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PKENT 5.512,10 3.648.807 % 10,00  
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Riyal 3,8966 3,9162 % 1,86  
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Altın Ons 1.768 1.769 -2,88  
Altın Gr. 833 833 13,22  
Cumhuriyet 5.540 5.623 131,00  
Tam 5.499 5.642 118,90  
Yarım 2.658 2.729 57,52  
Çeyrek 1.333 1.365 28,76  
Gümüş.Ons 21,76 21,79 -0,18  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,10  
B. Petrol 72,90 72,90 -0,80  
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