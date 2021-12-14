***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
14.12.2021 09:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983032
BIST
14:142.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,07
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:1414,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,3737
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7700
En Düşük
14,3636
14:1416,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4377
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6503
En Düşük
16,1749
14:14834,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 14,61
|Açılış
|: 834,23
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TETMT
|275,00
|5.939.502
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.157.675
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.648.807
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.220.466
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.710.341
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ALBRK
|2,02
|98.358.296
|% -6,48
|
|THYAO
|24,02
|3.171.233.752
|% 6,38
|
|GARAN
|12,15
|2.398.679.697
|% -0,08
|
|KRDMD
|11,88
|2.169.129.355
|% 1,63
|
|SISE
|16,23
|1.833.060.702
|% -2,17
|
|PETKM
|10,39
|1.492.450.040
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,73
|1.137.404.315
|% 1,49
|
|TSKB
|1,71
|620.249.106
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,90
|1.393.055.392
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,23
|348.192.158
|% -2,38
|
|GARAN
|12,15
|2.398.679.697
|% -0,08
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7294
|14,7700
|% 2,60
|
|Euro
|16,5967
|16,6503
|% 2,70
|
|Sterlin
|19,3911
|19,4884
|% 2,18
|
|Frank
|15,7965
|15,8917
|% 1,86
|
|Riyal
|3,8966
|3,9162
|% 1,86
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,88
|
|Altın Gr.
|833
|833
|13,22
|
|Cumhuriyet
|5.540
|5.623
|131,00
|
|Tam
|5.499
|5.642
|118,90
|
|Yarım
|2.658
|2.729
|57,52
|
|Çeyrek
|1.333
|1.365
|28,76
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,10
|
|B. Petrol
|72,90
|72,90
|-0,80
|