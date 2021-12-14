***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
14.12.2021 09:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983033
BIST
16:572.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 23,54
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:5714,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3812
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
16:5716,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4468
|Açılış
|: 16,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
16:57839,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 20,03
|Açılış
|: 839,65
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOGUB
|3,85
|3.332.565
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.060.777
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.538.469
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.741.634
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,18
|88.838.976
|% -9,15
|
|OYLUM
|7,68
|17.367.749
|% -8,68
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|24,00
|4.205.088.436
|% 6,29
|
|GARAN
|12,14
|3.363.495.247
|% -0,16
|
|KRDMD
|11,80
|2.899.214.895
|% 0,94
|
|SISE
|16,33
|2.456.734.422
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,84
|1.836.720.841
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,69
|1.370.377.864
|% 0,00
|
|TSKB
|1,68
|824.409.226
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,84
|1.836.720.841
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,23
|444.609.341
|% -2,38
|
|GARAN
|12,14
|3.363.495.247
|% -0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7661
|14,7775
|% 2,65
|
|Euro
|16,6404
|16,6594
|% 2,76
|
|Sterlin
|19,5421
|19,6401
|% 2,98
|
|Frank
|15,9287
|16,0246
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 2,73
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,14
|
|Altın Gr.
|842
|842
|22,13
|
|Cumhuriyet
|5.585
|5.669
|177,00
|
|Tam
|5.558
|5.703
|179,69
|
|Yarım
|2.686
|2.758
|86,93
|
|Çeyrek
|1.347
|1.379
|43,46
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,25
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,53
|
Seans Raporu
16:57
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17:12KCHOL
Yüzde 4.29 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 248, 296 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 94 artarak (% 1.35 ) 2, 401
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17:10XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 43, 347.00 milyon TL de
-
17:10KCHOL
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 101, 404 adet işlem
-
17:08MPARK
Yüzde 7.58 oranında artışla 36.92 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 679 adet işlem