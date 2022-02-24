***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.02.2022 11:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003989
BIST
11:181.908
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -108,41
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:1814,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3607
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:1816,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,4276
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:18885,58
En Yüksek
|Değişim
|: 4,38%
|| 37,17
|Açılış
|: 885,58
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ALKA
|17,44
|17.924.361
|% 7,65
|
|DAGHL
|14,40
|3.573.044
|% 6,67
|
|HUNER
|2,58
|306.255.939
|% 6,61
|
|ISDMR
|23,42
|107.447.264
|% 4,55
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|PRKAB
|33,48
|6.652.385
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.080.692
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|773.582
|% -10,00
|
|BRMEN
|1,98
|65.548
|% -10,00
|
|ISBTR
|51.399,90
|102.800
|% -10,00
|
|THYAO
|25,72
|785.140.221
|% -8,40
|
|EREGL
|29,70
|749.179.282
|% -2,37
|
|KRDMD
|11,08
|464.969.930
|% -5,46
|
|GARAN
|11,26
|363.483.981
|% -3,18
|
|HUNER
|2,58
|306.255.939
|% 6,61
|
|HUNER
|2,58
|306.255.939
|% 6,61
|
|YKBNK
|3,70
|280.508.680
|% -5,61
|
|ODAS
|1,34
|56.410.602
|% -4,29
|
|KRDMD
|11,08
|464.969.930
|% -5,46
|
|EKGYO
|2,05
|77.459.856
|% -7,24
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1516
|14,1615
|% 2,49
|
|Euro
|16,0037
|16,0607
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,0661
|19,1617
|% 2,20
|
|Frank
|15,3491
|15,4416
|% 2,42
|
|Riyal
|3,7678
|3,7867
|% 2,62
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|32,16
|
|Altın Gr.
|885
|886
|37,17
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,53
|
|B. Petrol
|98,88
|98,88
|4,83
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 03 kaybederek (% -5.48 ) 2, 124
-
11:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
-
11:31XU100
Endeks 1, 905 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 49 altında . İşlem hacmi 6, 744.00 milyon TL de
-
11:29KLNMA
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 675 adet işlem
-
11:27OZGYO
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 000 adet işlem