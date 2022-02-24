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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

24.02.2022 11:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003989


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Tam 5.603 5.743 -25,45  
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Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 25,06 25,08 0,50  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 0,53  
B. Petrol 98,88 98,88 4,83  
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