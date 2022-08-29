***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
29.08.2022 16:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058882
BIST
17:443.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 21,36
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:4418,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:4418,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:441.016,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.016,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ADEL
|33,54
|41.724.686
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.900.143
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.896.256
|% 9,95
|
|BJKAS
|7,64
|239.765.364
|% 9,93
|
|VAKBN
|6,65
|1.960.775.399
|% 9,92
|
|HKTM
|19,28
|642.917.944
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|4.695.797
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.526.103
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.745.249
|% -9,91
|
|PETKM
|13,62
|5.729.545.384
|% 3,97
|
|THYAO
|70,45
|5.620.955.938
|% 1,08
|
|YKBNK
|6,91
|3.681.050.202
|% -1,29
|
|HALKB
|7,73
|3.400.190.879
|% 8,42
|
|GARAN
|24,54
|3.223.513.906
|% -1,84
|
|YKBNK
|6,91
|3.681.050.202
|% -1,29
|
|EKGYO
|4,04
|1.962.178.564
|% 2,02
|
|HALKB
|7,73
|3.400.190.879
|% 8,42
|
|PETKM
|13,62
|5.729.545.384
|% 3,97
|
|ISCTR
|7,95
|2.988.960.868
|% 2,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1698
|18,2002
|% 0,19
|
|Euro
|18,1497
|18,1576
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3488
|% -0,09
|
|Frank
|18,6998
|18,8124
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.816
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,80
|