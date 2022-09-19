***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.09.2022 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063945
BIST
14:283.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -37,41
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.332
14:2818,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2976
En Düşük
18,2293
14:2818,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
14:28977,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,11
|Açılış
|: 977,03
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler14:26
|SMRTG
|45,98
|99.742.539
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.484.936
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|101.308.723
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|24.058.299
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.296.108
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,95
|134.417.626
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|6.445.297
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|114.861.671
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|4.719.517
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|5.867.778
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.336.343.800
|% -1,89
|
|GARAN
|20,26
|3.181.079.596
|% -6,98
|
|HALKB
|9,09
|2.336.205.638
|% -8,55
|
|YKBNK
|7,27
|2.235.837.104
|% -0,82
|
|ASELS
|32,46
|2.072.894.194
|% -3,96
|
|EKGYO
|4,44
|2.013.568.651
|% 1,60
|
|YKBNK
|7,27
|2.235.837.104
|% -0,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.336.343.800
|% -1,89
|
|HALKB
|9,09
|2.336.205.638
|% -8,55
|
|ISCTR
|8,47
|1.757.235.131
|% -3,31
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2876
|18,3011
|% 0,25
|
|Euro
|18,3210
|18,3609
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7662
|20,8704
|% -0,10
|
|Frank
|18,8771
|18,9909
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8533
|4,8776
|% 0,20
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-12,97
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-33,00
|
|Tam
|6.663
|6.747
|35,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 95 kaybederek (% -1.55 ) 3, 611
-
14:39XU100
Endeks 3, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 35, 153.00 milyon TL de
-
14:38IHLAS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 598, 720 adet işlem
-
14:37ISGYO
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 070 adet işlem
-
14:36GARAN
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 783, 808 adet işlem