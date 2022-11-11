***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 12:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079422
BIST
12:594.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 43,74
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:5918,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:5919,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2177
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
12:591.053,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.053,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:59
|CELHA
|28,60
|26.441.652
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|85.938.481
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.280.154
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.650.330
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.146.085
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.127.372
|% -10,00
|
|KAPLM
|116,40
|3.933.148
|% -4,51
|
|TRILC
|12,25
|118.595.357
|% -4,07
|
|KZBGY
|17,65
|63.388.769
|% -3,87
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,50
|4.383.829.126
|% 0,09
|
|EREGL
|37,56
|3.646.915.455
|% 0,05
|
|ASELS
|39,88
|3.212.238.086
|% 4,84
|
|PETKM
|14,53
|1.783.996.541
|% 0,35
|
|KRDMD
|13,21
|1.695.891.311
|% 2,32
|
|EKGYO
|5,40
|1.198.243.543
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,86
|1.575.286.747
|% 0,92
|
|ODAS
|10,70
|1.639.120.672
|% 7,21
|
|TSKB
|3,15
|465.125.414
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,22
|316.004.278
|% -0,45
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5640
|18,5688
|% 0,43
|
|Euro
|19,0573
|19,0695
|% 1,15
|
|Sterlin
|21,7275
|21,8364
|% 0,62
|
|Frank
|19,2618
|19,3779
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,40
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.974
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.388
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,08
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|