***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 12:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079423
BIST
13:024.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 40,13
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:0218,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:0219,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2363
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:021.054,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.054,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:01
|AKENR
|4,40
|86.068.065
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.521.961
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.359.910
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.676.628
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.146.085
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.174.536
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,58
|9.104.266
|% -4,28
|
|KAPLM
|116,80
|3.951.680
|% -4,18
|
|TRILC
|12,25
|119.106.506
|% -4,07
|
|KZBGY
|17,65
|66.627.711
|% -3,87
|
|THYAO
|113,50
|4.434.286.171
|% 0,09
|
|EREGL
|37,58
|3.678.360.081
|% 0,11
|
|ASELS
|40,02
|3.244.220.531
|% 5,21
|
|PETKM
|14,52
|1.799.474.616
|% 0,28
|
|KRDMD
|13,24
|1.718.976.962
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,40
|1.210.721.109
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,88
|1.609.363.406
|% 1,13
|
|ODAS
|10,68
|1.681.178.946
|% 7,01
|
|TSKB
|3,14
|476.222.159
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,22
|325.095.257
|% -0,45
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5595
|18,5705
|% 0,44
|
|Euro
|19,0672
|19,0807
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,7645
|21,8736
|% 0,80
|
|Frank
|19,2810
|19,3972
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9238
|4,9485
|% 0,42
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,54
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.987
|7.057
|39,00
|
|Yarım
|3.394
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,07
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|2,40
|