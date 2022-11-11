***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079429
BIST
13:104.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 46,46
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:1018,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0765
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:1019,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2083
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:101.053,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.053,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:10
|AKENR
|4,40
|86.149.809
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.659.441
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|40.712.322
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.310.395
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.359.910
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.241.332
|% -10,00
|
|TRILC
|12,24
|120.775.350
|% -4,15
|
|KZBGY
|17,65
|68.049.683
|% -3,87
|
|IMASM
|124,10
|6.166.977
|% -3,80
|
|IDGYO
|3,60
|9.131.880
|% -3,74
|
|THYAO
|113,50
|4.482.223.534
|% 0,09
|
|EREGL
|37,58
|3.693.749.000
|% 0,11
|
|ASELS
|40,10
|3.302.537.738
|% 5,42
|
|PETKM
|14,54
|1.831.627.694
|% 0,41
|
|KRDMD
|13,19
|1.731.479.866
|% 2,17
|
|EKGYO
|5,41
|1.219.623.940
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,87
|1.633.966.621
|% 1,02
|
|ODAS
|10,68
|1.699.322.527
|% 7,01
|
|TSKB
|3,15
|477.634.668
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,21
|335.309.553
|% -0,90
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5586
|18,5664
|% 0,41
|
|Euro
|19,0472
|19,0601
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,7543
|21,8634
|% 0,75
|
|Frank
|19,2581
|19,3741
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9236
|4,9483
|% 0,41
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,54
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.987
|7.057
|39,00
|
|Yarım
|3.394
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,07
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|2,40
|