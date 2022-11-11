***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079432
BIST
13:334.525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 57,99
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:3318,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0668
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:3319,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2154
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:331.053,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,09
|Açılış
|: 1.053,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:32
|AKENR
|4,40
|86.532.917
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.783.336
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|41.051.874
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.475.596
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.464.786
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.041.534
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,57
|9.409.759
|% -4,55
|
|IMASM
|123,50
|7.592.173
|% -4,26
|
|TRILC
|12,24
|124.853.703
|% -4,15
|
|SODSN
|27,74
|146.592
|% -3,68
|
|THYAO
|113,70
|4.792.515.389
|% 0,26
|
|EREGL
|37,72
|3.871.477.976
|% 0,48
|
|ASELS
|40,28
|3.568.348.808
|% 5,89
|
|PETKM
|14,64
|2.074.413.284
|% 1,10
|
|KRDMD
|13,24
|1.816.302.715
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,42
|1.249.313.589
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,98
|1.804.117.983
|% 2,15
|
|ODAS
|10,72
|1.742.002.481
|% 7,41
|
|TSKB
|3,16
|525.442.770
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,24
|364.182.020
|% 0,45
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5474
|18,5558
|% 0,36
|
|Euro
|19,0571
|19,0754
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,7479
|21,8570
|% 0,72
|
|Frank
|19,2568
|19,3728
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9218
|4,9465
|% 0,38
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,33
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|10,06
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,97
|0,08
|
|B. Petrol
|96,56
|96,56
|2,89
|