***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079433
BIST
13:224.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 53,78
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:2218,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:2219,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2197
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:221.053,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.053,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:20
|CELHA
|28,60
|26.699.538
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|39.644.367
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.346.343
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|41.429.304
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.874.808
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.630.056
|% -10,00
|
|TRILC
|12,24
|123.043.302
|% -4,15
|
|IDGYO
|3,59
|9.281.573
|% -4,01
|
|KZBGY
|17,64
|73.232.563
|% -3,92
|
|IMASM
|124,00
|7.147.181
|% -3,88
|
|THYAO
|113,60
|4.583.390.471
|% 0,18
|
|EREGL
|37,70
|3.732.236.485
|% 0,43
|
|ASELS
|40,20
|3.404.722.781
|% 5,68
|
|PETKM
|14,63
|1.939.807.923
|% 1,04
|
|KRDMD
|13,22
|1.770.916.625
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,40
|1.230.816.481
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,91
|1.708.729.634
|% 1,43
|
|ODAS
|10,68
|1.713.055.204
|% 7,01
|
|TSKB
|3,15
|508.242.851
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,22
|338.745.743
|% -0,45
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5530
|18,5603
|% 0,38
|
|Euro
|19,0539
|19,0728
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,7575
|21,8666
|% 0,76
|
|Frank
|19,2645
|19,3805
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9238
|4,9485
|% 0,42
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.985
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.393
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,98
|0,09
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|2,66
|