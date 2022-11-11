***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079437
BIST
13:224.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 53,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:2218,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:2219,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2222
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:221.053,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.053,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:20
|CELHA
|28,60
|26.709.548
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.370.702
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.327.709
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.429.304
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.874.808
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.651.676
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,58
|9.294.240
|% -4,28
|
|KZBGY
|17,59
|73.974.989
|% -4,19
|
|TRILC
|12,24
|123.135.028
|% -4,15
|
|IMASM
|123,80
|7.160.180
|% -4,03
|
|THYAO
|113,60
|4.599.112.087
|% 0,18
|
|EREGL
|37,68
|3.742.653.920
|% 0,37
|
|ASELS
|40,26
|3.415.179.305
|% 5,84
|
|PETKM
|14,62
|1.981.138.321
|% 0,97
|
|KRDMD
|13,20
|1.774.504.583
|% 2,25
|
|EKGYO
|5,41
|1.232.509.699
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,93
|1.716.845.002
|% 1,64
|
|ODAS
|10,68
|1.714.275.372
|% 7,01
|
|TSKB
|3,15
|508.535.223
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,22
|339.922.248
|% -0,45
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5530
|18,5603
|% 0,38
|
|Euro
|19,0539
|19,0728
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,7794
|21,8886
|% 0,86
|
|Frank
|19,2907
|19,4069
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9238
|4,9485
|% 0,42
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,54
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.987
|7.057
|39,00
|
|Yarım
|3.394
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,07
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|2,40
|