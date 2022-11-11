***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079440
BIST
13:324.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 56,95
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:3218,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:3219,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2236
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:321.053,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.053,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:32
|AKENR
|4,40
|86.477.015
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.746.900
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.464.708
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.874.808
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.429.304
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.972.661
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|124.294.087
|% -4,07
|
|IDGYO
|3,59
|9.351.298
|% -4,01
|
|IMASM
|123,90
|7.295.724
|% -3,95
|
|SODSN
|27,74
|146.592
|% -3,68
|
|THYAO
|113,60
|4.747.284.222
|% 0,18
|
|EREGL
|37,70
|3.799.091.515
|% 0,43
|
|ASELS
|40,26
|3.545.406.869
|% 5,84
|
|PETKM
|14,62
|2.054.950.994
|% 0,97
|
|KRDMD
|13,22
|1.798.170.155
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,41
|1.248.802.403
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,95
|1.781.547.625
|% 1,84
|
|TSKB
|3,16
|522.897.212
|% 0,96
|
|ODAS
|10,67
|1.726.524.790
|% 6,91
|
|SKBNK
|2,23
|361.789.082
|% 0,00
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5474
|18,5558
|% 0,36
|
|Euro
|19,0571
|19,0754
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,7453
|21,8544
|% 0,71
|
|Frank
|19,2727
|19,3888
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9223
|4,9470
|% 0,39
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,77
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.983
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.392
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,09
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|