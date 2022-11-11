***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079443
BIST
14:584.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 55,44
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:5818,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:5819,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2296
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0969
En Düşük
18,8141
14:581.048,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.048,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:56
|CELHA
|28,60
|27.338.719
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|165.342.925
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|87.312.847
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|51.077.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|351.524.912
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|19.659.022
|% -10,00
|
|TURGG
|273,20
|15.573.367
|% -5,92
|
|KZBGY
|17,36
|108.129.756
|% -5,45
|
|GLBMD
|11,50
|22.201.397
|% -5,43
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,70
|5.578.490.926
|% 0,26
|
|EREGL
|37,38
|4.527.107.686
|% -0,43
|
|ASELS
|39,78
|4.183.148.496
|% 4,57
|
|PETKM
|14,56
|2.550.599.278
|% 0,55
|
|ODAS
|10,85
|2.298.858.768
|% 8,72
|
|EKGYO
|5,41
|1.470.143.451
|% 0,56
|
|ODAS
|10,85
|2.298.858.768
|% 8,72
|
|YKBNK
|9,92
|2.111.350.777
|% 1,54
|
|SKBNK
|2,22
|417.675.089
|% -0,45
|
|TSKB
|3,14
|573.803.439
|% 0,32
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5128
|18,5310
|% 0,22
|
|Euro
|19,0611
|19,0824
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,7333
|21,8423
|% 0,65
|
|Frank
|19,2857
|19,4019
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9156
|4,9403
|% 0,25
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|91,00
|
|Tam
|6.920
|7.036
|18,00
|
|Yarım
|3.360
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,43
|96,43
|2,76
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11IZMDC
Yüzde 6.17 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 160, 588 adet işlem
-
15:10KUYAS
Yüzde 9.14 oranında artışla 14.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 720, 720 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, TKFEN
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 75 artarak (% 1.08 ) 3, 994
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, MAALT, EGPRO, BRYAT, MIATK, AKENR, PRDGS, CELHA, KERVN, ALCTL