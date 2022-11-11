***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079444
BIST
16:354.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 46,24
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:3518,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:3519,1150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2632
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:351.050,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.050,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VERUS
|96,80
|54.456.359
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|186.290.443
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.852.909
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|360.910.810
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.140.373
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|47.920.184
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,60
|175.514.462
|% -9,59
|
|TURGG
|263,00
|33.713.361
|% -9,44
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,80
|6.990.118.514
|% -0,53
|
|EREGL
|37,56
|5.515.134.802
|% 0,05
|
|ASELS
|39,80
|5.040.379.863
|% 4,63
|
|PETKM
|14,46
|3.188.046.505
|% -0,14
|
|ODAS
|10,87
|2.654.386.511
|% 8,92
|
|EKGYO
|5,39
|2.649.802.481
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,84
|2.558.455.791
|% 0,72
|
|ODAS
|10,87
|2.654.386.511
|% 8,92
|
|SKBNK
|2,19
|535.261.013
|% -1,79
|
|TSKB
|3,12
|696.645.200
|% -0,32
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5287
|18,5420
|% 0,28
|
|Euro
|19,0963
|19,1150
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,7564
|21,8655
|% 0,76
|
|Frank
|19,4373
|19,5544
|% 1,91
|
|Riyal
|4,9154
|4,9401
|% 0,25
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.951
|7.056
|105,00
|
|Tam
|6.929
|7.053
|35,00
|
|Yarım
|3.365
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|2,42
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50GLRYH
Yüzde 7.90 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 306, 446 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 04 artarak (% 0.49 ) 4, 908
-
16:49XU100
Endeks 4, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 79, 218.00 milyon TL de
-
16:49ERCB
Yüzde 9.79 oranında artışla 125.60 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 707 adet işlem
-
16:48UNLU
Yüzde 5.17 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 532, 357 adet işlem