***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079445
BIST
13:554.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 52,12
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:5518,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:5519,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1975
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:551.049,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.049,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:53
|AKENR
|4,40
|86.692.716
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.986.911
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.630.534
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|41.083.302
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.506.234
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.292.208
|% -10,00
|
|IMASM
|123,60
|8.177.466
|% -4,19
|
|IDGYO
|3,59
|9.582.261
|% -4,01
|
|TRILC
|12,26
|127.322.357
|% -3,99
|
|SODSN
|27,74
|146.592
|% -3,68
|
|THYAO
|113,60
|5.041.113.663
|% 0,18
|
|EREGL
|37,56
|4.078.052.312
|% 0,05
|
|ASELS
|40,42
|3.663.840.852
|% 6,26
|
|PETKM
|14,67
|2.188.137.490
|% 1,31
|
|ODAS
|10,85
|1.940.604.879
|% 8,72
|
|EKGYO
|5,41
|1.279.623.540
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,97
|1.927.697.275
|% 2,05
|
|ODAS
|10,85
|1.940.604.879
|% 8,72
|
|TSKB
|3,16
|534.835.908
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,23
|369.329.710
|% 0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5458
|18,5610
|% 0,38
|
|Euro
|19,0448
|19,0674
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,6928
|21,8016
|% 0,46
|
|Frank
|19,2284
|19,3443
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9194
|4,9441
|% 0,33
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,33
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|10,06
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,97
|0,08
|
|B. Petrol
|96,56
|96,56
|2,89
|