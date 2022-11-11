***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079446
BIST
13:564.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 51,35
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:5618,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:5619,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2090
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:561.049,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.049,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:56
|AKENR
|4,40
|86.771.837
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.986.911
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.649.098
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.551.450
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|41.441.754
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.358.069
|% -10,00
|
|IMASM
|123,50
|8.450.565
|% -4,26
|
|IDGYO
|3,59
|9.597.917
|% -4,01
|
|TRILC
|12,26
|129.537.408
|% -3,99
|
|SRVGY
|122,70
|11.277.188
|% -3,92
|
|THYAO
|113,40
|5.146.877.125
|% 0,00
|
|EREGL
|37,52
|4.123.865.131
|% -0,05
|
|ASELS
|40,36
|3.685.856.809
|% 6,10
|
|PETKM
|14,64
|2.281.273.276
|% 1,10
|
|ODAS
|10,91
|2.033.475.194
|% 9,32
|
|EKGYO
|5,41
|1.297.251.535
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,93
|1.946.073.970
|% 1,64
|
|ODAS
|10,91
|2.033.475.194
|% 9,32
|
|TSKB
|3,16
|535.355.601
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,24
|370.879.481
|% 0,45
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5457
|18,5552
|% 0,35
|
|Euro
|19,0429
|19,0608
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,6853
|21,7940
|% 0,43
|
|Frank
|19,2252
|19,3410
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9195
|4,9442
|% 0,33
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,16
|
|Cumhuriyet
|6.954
|7.059
|108,00
|
|Tam
|6.917
|7.037
|19,00
|
|Yarım
|3.359
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|0,03
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|2,83
|