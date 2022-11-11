***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 13:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079448
BIST
13:424.531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 63,66
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:4218,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0630
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:4219,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1825
|Açılış
|: 18,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:421.052,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,11
|Açılış
|: 1.052,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:42
|CELHA
|28,60
|26.986.911
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.602.542
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.493.625
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|41.083.302
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.506.234
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.110.056
|% -10,00
|
|IMASM
|123,20
|7.960.536
|% -4,50
|
|IDGYO
|3,58
|9.532.896
|% -4,28
|
|TRILC
|12,25
|126.290.595
|% -4,07
|
|SODSN
|27,74
|146.592
|% -3,68
|
|THYAO
|113,70
|4.931.437.142
|% 0,26
|
|EREGL
|37,70
|4.007.157.404
|% 0,43
|
|ASELS
|40,40
|3.616.995.992
|% 6,20
|
|PETKM
|14,63
|2.110.343.411
|% 1,04
|
|ODAS
|10,78
|1.878.915.408
|% 8,02
|
|EKGYO
|5,42
|1.269.099.958
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,98
|1.869.909.852
|% 2,15
|
|ODAS
|10,78
|1.878.915.408
|% 8,02
|
|TSKB
|3,16
|532.851.286
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,24
|366.215.790
|% 0,45
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5428
|18,5529
|% 0,34
|
|Euro
|19,0196
|19,0343
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,7379
|21,8470
|% 0,67
|
|Frank
|19,2590
|19,3750
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9221
|4,9468
|% 0,38
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,25
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,72
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.984
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.393
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,09
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|2,75
|