***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:03
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079459
BIST
17:134.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 31,59
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:1318,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:1319,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2547
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:131.051,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.051,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BRYAT
|956,30
|196.233.380
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.110.696
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.644.828
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.193.633
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.669.055
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.437.997
|% -9,95
|
|TURGG
|263,50
|37.517.176
|% -9,26
|
|KZBGY
|16,86
|216.590.490
|% -8,17
|
|ETILR
|9,51
|34.554.170
|% -4,80
|
|THYAO
|113,30
|7.565.658.044
|% -0,09
|
|EREGL
|37,18
|5.861.821.344
|% -0,96
|
|ASELS
|39,48
|5.297.548.721
|% 3,79
|
|PETKM
|14,41
|3.340.729.909
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,35
|3.012.273.108
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|3.012.273.108
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,71
|2.763.021.957
|% -0,61
|
|ODAS
|10,89
|2.792.409.493
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,19
|573.383.604
|% -1,79
|
|PETKM
|14,41
|3.340.729.909
|% -0,48
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5305
|18,5392
|% 0,27
|
|Euro
|19,0897
|19,1122
|% 1,38
|
|Sterlin
|21,7592
|21,8684
|% 0,77
|
|Frank
|19,4671
|19,5843
|% 2,07
|
|Riyal
|4,9142
|4,9388
|% 0,22
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,48
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.940
|7.063
|45,00
|
|Yarım
|3.370
|3.453
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,48
|96,48
|2,81
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26DOAS
Yüzde 5.78 oranında artışla 146.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 047 adet işlem
-
17:25KLKIM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 739 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TKFEN, TCELL
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 35 artarak (% 0.59 ) 3, 975
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, BRSAN, EGPRO, KUYAS, VERUS, TUCLK, BRYAT, MIATK, AKENR, MAALT