***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079461
BIST
16:264.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 43,30
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:2618,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:2619,1357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2839
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:261.049,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.049,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AKENR
|4,40
|88.728.072
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|180.707.981
|% 10,00
|
|HUBVC
|6,05
|84.742.380
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.391.212
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|20.884.686
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|40.671.936
|% -9,95
|
|TURGG
|261,60
|30.010.924
|% -9,92
|
|KZBGY
|16,70
|166.426.083
|% -9,04
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.802.535.084
|% -0,35
|
|EREGL
|37,24
|5.375.482.986
|% -0,80
|
|ASELS
|39,64
|4.956.516.986
|% 4,21
|
|PETKM
|14,45
|3.168.176.649
|% -0,21
|
|ODAS
|10,84
|2.623.783.709
|% 8,62
|
|EKGYO
|5,50
|2.437.435.392
|% 2,23
|
|YKBNK
|9,86
|2.539.559.528
|% 0,92
|
|ODAS
|10,84
|2.623.783.709
|% 8,62
|
|SKBNK
|2,19
|527.113.210
|% -1,79
|
|PETKM
|14,45
|3.168.176.649
|% -0,21
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5267
|18,5353
|% 0,25
|
|Euro
|19,1124
|19,1357
|% 1,51
|
|Sterlin
|21,7705
|21,8796
|% 0,82
|
|Frank
|19,3429
|19,4594
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9129
|4,9376
|% 0,19
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,29
|
|Cumhuriyet
|6.951
|7.056
|105,00
|
|Tam
|6.928
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.365
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|2,50
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41ISMEN
Yüzde 7.10 oranında artışla 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 797, 747 adet işlem
-
16:40IDEAS
Yüzde 7.43 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 138 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 7 artarak (% 0.75 ) 3, 981
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, VERUS, BRSAN, PRDGS, AKENR, KERVN, TUCLK, CELHA, EGPRO, ALCTL
-
16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLBMD, SNGYO