***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:09
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079465
BIST
16:254.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 45,66
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:2518,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:2519,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2684
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:251.050,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.050,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:25
|AKENR
|4,40
|88.734.338
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|180.707.981
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.391.212
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|359.214.729
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|20.898.746
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|42.634.748
|% -9,95
|
|TURGG
|261,80
|30.439.113
|% -9,85
|
|KZBGY
|16,70
|167.446.187
|% -9,04
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.838.667.749
|% -0,35
|
|EREGL
|37,28
|5.377.617.450
|% -0,69
|
|ASELS
|39,68
|4.962.984.865
|% 4,31
|
|PETKM
|14,45
|3.170.788.814
|% -0,21
|
|ODAS
|10,86
|2.629.147.681
|% 8,82
|
|EKGYO
|5,51
|2.460.565.702
|% 2,42
|
|YKBNK
|9,88
|2.544.446.958
|% 1,13
|
|ODAS
|10,86
|2.629.147.681
|% 8,82
|
|SKBNK
|2,19
|529.434.937
|% -1,79
|
|PETKM
|14,45
|3.170.788.814
|% -0,21
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5215
|18,5342
|% 0,24
|
|Euro
|19,0957
|19,1202
|% 1,42
|
|Sterlin
|21,7705
|21,8796
|% 0,82
|
|Frank
|19,3429
|19,4594
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9129
|4,9376
|% 0,19
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.924
|7.042
|24,00
|
|Yarım
|3.363
|3.443
|12,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|2,42
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40IDEAS
Yüzde 7.43 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 138 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 7 artarak (% 0.75 ) 3, 981
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, VERUS, BRSAN, PRDGS, AKENR, KERVN, TUCLK, CELHA, EGPRO, ALCTL
-
16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLBMD, SNGYO
-
16:39
AKMGY, ENJSA, ZOREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında