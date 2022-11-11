***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079468
BIST
14:204.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 58,94
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:2018,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:2019,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2299
|Açılış
|: 19,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
14:201.049,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.049,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:16
|VERUS
|96,80
|48.302.154
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.879.034
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.099.194
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.974.325
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|42.070.152
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.562.822
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|131.256.092
|% -4,07
|
|TURGG
|278,60
|10.816.680
|% -4,06
|
|GLBMD
|11,67
|17.716.501
|% -4,03
|
|IDGYO
|3,59
|9.747.810
|% -4,01
|
|THYAO
|113,70
|5.430.337.321
|% 0,26
|
|EREGL
|37,46
|4.306.560.583
|% -0,21
|
|ASELS
|40,14
|3.921.216.988
|% 5,52
|
|PETKM
|14,61
|2.416.155.740
|% 0,90
|
|ODAS
|10,91
|2.149.937.670
|% 9,32
|
|EKGYO
|5,39
|1.345.165.770
|% 0,19
|
|ODAS
|10,91
|2.149.937.670
|% 9,32
|
|YKBNK
|9,95
|2.020.742.114
|% 1,84
|
|SKBNK
|2,24
|394.051.456
|% 0,45
|
|TSKB
|3,16
|547.799.747
|% 0,96
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5494
|18,5584
|% 0,37
|
|Euro
|19,0605
|19,0738
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,6870
|21,7958
|% 0,44
|
|Frank
|19,2361
|19,3520
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9205
|4,9451
|% 0,35
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,83
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.935
|7.040
|89,00
|
|Tam
|6.913
|7.033
|15,00
|
|Yarım
|3.357
|3.439
|8,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,08
|
|B. Petrol
|96,45
|96,45
|2,78
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BIOEN
Yüzde 7.96 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 430, 849 adet işlem
-
14:30MANAS
Yüzde 7.03 oranında artışla 42.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 382 adet işlem
-
14:29XU100
Endeks 4, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 58, 642.00 milyon TL de
-
14:29ODAS
Yüzde 9.02 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 861, 761 adet işlem
-
14:28PRDGS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 774 adet işlem