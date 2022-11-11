***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079470
BIST
14:024.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 51,10
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:0218,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:0219,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2050
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
14:021.047,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.048,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:00
|AKENR
|4,40
|86.810.033
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.017.112
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|41.660.778
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.792.702
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.551.450
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.428.460
|% -10,00
|
|IMASM
|123,50
|8.576.466
|% -4,26
|
|TRILC
|12,25
|130.186.950
|% -4,07
|
|IDGYO
|3,59
|9.629.130
|% -4,01
|
|SRVGY
|122,70
|11.458.745
|% -3,92
|
|THYAO
|113,30
|5.190.152.848
|% -0,09
|
|EREGL
|37,40
|4.181.551.673
|% -0,37
|
|ASELS
|40,22
|3.725.970.877
|% 5,73
|
|PETKM
|14,63
|2.304.579.247
|% 1,04
|
|ODAS
|10,91
|2.091.211.106
|% 9,32
|
|EKGYO
|5,39
|1.311.115.740
|% 0,19
|
|ODAS
|10,91
|2.091.211.106
|% 9,32
|
|YKBNK
|9,93
|1.974.733.172
|% 1,64
|
|TSKB
|3,15
|538.037.676
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,24
|371.761.961
|% 0,45
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5454
|18,5576
|% 0,37
|
|Euro
|19,0413
|19,0568
|% 1,09
|
|Sterlin
|21,6810
|21,7897
|% 0,41
|
|Frank
|19,2186
|19,3343
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9183
|4,9429
|% 0,30
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,91
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.954
|7.059
|108,00
|
|Tam
|6.910
|7.031
|13,00
|
|Yarım
|3.356
|3.437
|6,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.718
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,92
|0,02
|
|B. Petrol
|96,58
|96,58
|2,91
|