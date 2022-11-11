***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
11.11.2022 14:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079471
BIST
15:584.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 38,81
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:5818,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:5819,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2733
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1313
En Düşük
18,8141
15:581.049,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.049,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BRYAT
|956,30
|179.947.722
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.551.540
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.881.907
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.694.017
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|357.856.592
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|20.506.520
|% -10,00
|
|TURGG
|262,30
|25.168.199
|% -9,68
|
|KZBGY
|16,85
|145.632.430
|% -8,22
|
|GLBMD
|11,22
|33.572.522
|% -7,73
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.580.896.806
|% -0,35
|
|EREGL
|37,28
|5.252.861.818
|% -0,69
|
|ASELS
|39,56
|4.827.949.856
|% 4,00
|
|PETKM
|14,46
|3.066.606.359
|% -0,14
|
|ODAS
|10,79
|2.554.071.420
|% 8,12
|
|EKGYO
|5,43
|1.811.905.230
|% 0,93
|
|YKBNK
|9,87
|2.467.079.147
|% 1,02
|
|ODAS
|10,79
|2.554.071.420
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,20
|513.610.629
|% -1,35
|
|TSKB
|3,13
|669.901.164
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5242
|18,5257
|% 0,19
|
|Euro
|19,0982
|19,1251
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,7789
|21,8882
|% 0,86
|
|Frank
|19,3372
|19,4537
|% 1,39
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% 0,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,99
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.949
|7.054
|103,00
|
|Tam
|6.930
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.365
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|2,73
|